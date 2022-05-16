У МЗС розповіли про втрати України в ході протистояння російській окупації

Військова окупаційна політика Кремля забрала життя понад 14 тис. осіб, близько 40 тис. отримали поранення і понад 1,5 млн мирних жителів захоплених Криму і Донбасу покинули свої будинки і втекли з окупованої російським агресором рідної землі.



Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 46-ї річниці резолюції Генеральної асамблеї Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 46-ї річниці резолюції Генеральної асамблеї ООН "Визначення агресії".

"Уже 7 рік, здійснюючи збройну агресію проти України, Росія грубо порушує Статут ООН, цю резолюцію і інші свої міжнародно-правові зобов'язання... Своїми агресивними діями РФ, незважаючи на свій статус постійного члена Ради безпеки ООН, підриває фундаментальні принципи міжнародного правопорядку, в тому числі щодо поваги територіальної цілісності суверенних держав і непорушності кордонів", - підкреслюють в МЗС.

Як наголошується в заяві, безпосереднім наслідком збройної агресії стало перетворення окупованих Донбасу і Криму "в територію безправ'я", де порушуються права і свободи людини, здійснюється незаконна паспортизація і примусове нав'язування російського громадянства, "де стали буденністю насильство, тортури, переслідування, придушення будь-якого інакомислення, приниження людської гідності".