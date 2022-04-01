У МЗС розповіли, що будуть обговорювати Меркель і Зеленський під час зустрічі в Берліні

17:38 05 липня Київ, Україна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що на зустрічі Меркель -Зеленський сторони обговорять "Нормандію", Північний потік-2 і питання в сфері торгівлі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Це буде щира розмова між президентом і канцлеркою. Вони будуть говорити про ключові речі: про безпеку, про Нормандський формат, про Північний потік-2, про торгівлю між країнами і німецькі інвестиції в Україну", - сказав Кулеба на пресконференції під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Міжнародна політика".

Глава МЗС зазначив, що після відходу Меркель непросто зрозуміти, якою буде політика Німеччини. Тому слід дочекатися формування нової коаліції. Однак, підкреслив Кулеба, українські дипломати працюють над тим, "щоб щодо низки питань позиція Німеччини змінилася".