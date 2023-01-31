У МЗС прокоментували антиукраїнські заяви президента Хорватії

12:18 31 січня Київ, Україна

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що виступає проти передачі зброї Україні західними союзниками, а також переконаний, що окупований росією Крим ніколи не повернеться до складу України.

У Міністерстві закордонних справ назвали слова Мілановича "неприйнятними", нагадавши про погрози, з якими зіткнулася Хорватія 30 років тому.



Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Президент Хорватії Зоран Міланович вважає, що Крим більше ніколи не буде Україною. Він також застеріг від протистояння росії, яка має ядерну зброю. Цікаво, чи зміг би Зоран Міланович стати президентом своєї країни з такою риторикою у 1990-х роках, коли Хорватія боролася за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці заплющити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюсь", - зазначив чиновник.

Ніколенко нагадав, що під час війни, спричиненої розпадом Югославії, Хорватія зіткнулася із загрозою її суверенітету.

"Через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави", - заявив він.

Представник МЗС наголосив, що заяви Мілановича неприйнятні.

"Ми вважаємо неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України", - підкреслив Олег Ніколенко.

Водночас він додав, що Україна високо цінує та вдячна уряду Хорватії та хорватському народу за непохитну підтримку українців у боротьбі проти агресії росії.



Як зазначає Associated Press, 30 січня Міланович розкритикував західні країни за постачання Україні важких танків та іншої зброї, заявивши, що ця збройна допомога тільки продовжить війну. Президент Хорватії, яка є членом Північноатлантичного альянсу, заявив репортерам, що вірити в те, що росію можна перемогти у звичайній війні, є "божевіллям".

"Я проти відправлення туди смертоносної зброї. Це продовжує війну. Яка мета? Розпад росії, зміна влади? Подейкують і про те, щоби розірвати росію на частини. Це божевілля", - сказав Міланович.

Крім того, політик назвав Революцію гідності "переворотом", а також заявив, що окупований росією Крим ніколи не повернеться до складу України.



Міланович переміг на президентських виборах у Хорватії у 2019 році як кандидат від лівих лібералів, який протистоїть консервативному уряду, який зараз перебуває при владі в Європейському Союзі та державі-члені НАТО, пише AP. Але з того часу він звернувся до популістського націоналізму і став критикувати політику Заходу стосовно росії та Балкан.



При цьому Міланович отримав репутацію проросійського політика, яку він неодноразово заперечував. Однак останніми місяцями він відкрито виступав проти прийому Фінляндії та Швеції до НАТО, а також проти навчання українських військ у Хорватії в рамках допомоги ЄС, зазначає видання.