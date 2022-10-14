У МЗС закликали ЄС публічно заявити, що запуску ПП-2 та зняття санкцій з росії не буде

07:37 14 жовтня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ України оприлюднило офіційну заяву із закликом до європейських партнерів — дати зрозуміти росії, що запуску газопроводу Північний потік-2 та зняття санкцій не буде за жодних умов.

На думку зовнішньополітичного відомства, це необхідно для того, щоб росія запобігла спробам "схиляти європейські уряди до поступок".



Текст заяви було оприлюднено на офіційній сторінці МЗС.

"Спроби росії схилити європейські уряди до поступок, зокрема, зняття санкцій, за допомогою енергетичного шантажу зазнали поразки. Тому путін вирішив перейти від шантажу до тероризму — фізичного ушкодження енергетичної інфраструктури. Його мета — зруйнувати шляхи постачання та поставити ультиматум: запускайте Північний потік, у вас немає іншого вибору", - окреслюють проблему в МЗС.

У міністерстві заявили, що Україна веде постійний моніторинг дій росії та інформує про них партнерів. Президент України Володимир Зеленський публічно попередив про підготовку росії до можливого пошкодження української газотранспортної інфраструктури, зокрема, під приводом провокацій на території самої росії. Крім того, є інформація про можливі аналогічні плани росії щодо "Турецького потоку".