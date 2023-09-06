У МЗС засудили чергові антисемітські висловлювання путіна щодо Зеленського

06:58 06 вересня Київ, Україна

Представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко засудив спроби керівника кремля володимира путіна пов'язати єврейське походження президента України Володимира Зеленського з героїзацією нацизму.



Про це представник МЗС повідомив у своєму Facebook.

"Хронічна фіксація путіна на етнічному походженні українського президента є черговим проявом глибоко вкоріненого антисемітизму російських еліт", - зазначив Ніколенко.

Спікер Міністерства закордонних справ закликав міжнародне співтовариство "рішуче засудити" антисемітські висловлювання путіна і наголосив, що в сучасному світі "не повинно бути місця ненависті за етнічною ознакою".



Чергова антисемітська заява путіна

5 вересня у коментарі одному з російських телеканалів керівник кремля заявив, що "поставлений західними кураторами на чолі України" етнічний єврей Володимир Зеленський "прикриває героїзацію нацизму".