У МЗС засудили чергові антисемітські висловлювання путіна щодо Зеленського

Представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко засудив спроби керівника кремля володимира путіна пов'язати єврейське походження президента України Володимира Зеленського з героїзацією нацизму.
Про це представник МЗС повідомив у своєму Facebook.
Про це представник МЗС повідомив у своєму Facebook.
Спікер Міністерства закордонних справ закликав міжнародне співтовариство "рішуче засудити" антисемітські висловлювання путіна і наголосив, що в сучасному світі "не повинно бути місця ненависті за етнічною ознакою".
Чергова антисемітська заява путіна
5 вересня у коментарі одному з російських телеканалів керівник кремля заявив, що "поставлений західними кураторами на чолі України" етнічний єврей Володимир Зеленський "прикриває героїзацію нацизму".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі