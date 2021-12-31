У МЗС обговорили українсько-білоруські відносини

У Міністерстві закордонних справ провели робочу нараду, на якому був присутній відкликаний з Білорусі посол України Ігор Кизим., Підготовлений ряд пропозицій.
Про це повідомляє прес-служба МЗС у четвер, 20 серпня.
Зараз відомство готує заяву.
Чиновник надав оцінку ситуації в Білорусі, ймовірні прогнози розвитку подій і пропозиції щодо реагування. З цих питань і відбулася дискусія.
Зараз відомство готує заяву.
Чиновник надав оцінку ситуації в Білорусі, ймовірні прогнози розвитку подій і пропозиції щодо реагування. З цих питань і відбулася дискусія.
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