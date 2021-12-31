У МЗС обговорили українсько-білоруські відносини

15:51 20 серпень Київ, Україна

У Міністерстві закордонних справ провели робочу нараду, на якому був присутній відкликаний з Білорусі посол України Ігор Кизим., Підготовлений ряд пропозицій.
Про це повідомляє прес-служба МЗС у четвер, 20 серпня.

Зараз відомство готує заяву.

Чиновник надав оцінку ситуації в Білорусі, ймовірні прогнози розвитку подій і пропозиції щодо реагування. З цих питань і відбулася дискусія.
"За результатами наради Міністерство закордонних справ України внесе на розгляд керівництва пропозиції щодо подальшого розвитку українсько-білоруських відносин", - йдеться в повідомленні.