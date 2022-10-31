У МЗС назвали "вкиданням" публікації у фінських ЗМІ про нібито "контрабанду" зброї з України

У фінських ЗМІ з'явилася інформація про нібито влучення зброї з України до рук криміналітету Фінляндії. У МЗС спростували цю інформацію та назвали її "російським вкиданням".
Як повідомив представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, українське посольство до Гельсінків звернулося до фінської поліції для отримання деталей. У відповідь фінська сторона повідомила про відсутність підтвердженої інформації або будь-які конкретні факти постачання контрабандної зброї з України.
Як повідомив представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, українське посольство до Гельсінків звернулося до фінської поліції для отримання деталей. У відповідь фінська сторона повідомила про відсутність підтвердженої інформації або будь-які конкретні факти постачання контрабандної зброї з України.
Представник МЗС наголосив, що Україна підтримує тісний діалог з міжнародними партнерами в контексті передачі зброї та забезпечення ефективної системи моніторингу її використання, а також наголосив на критичній важливості того, щоб публічні коментарі також спиралися на офіційну інформацію, а не на припущення окремих осіб.
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