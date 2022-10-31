У МЗС назвали "вкиданням" публікації у фінських ЗМІ про нібито "контрабанду" зброї з України

17:50 31 жовтня Київ, Україна

У фінських ЗМІ з'явилася інформація про нібито влучення зброї з України до рук криміналітету Фінляндії. У МЗС спростували цю інформацію та назвали її "російським вкиданням".



Як повідомив представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, українське посольство до Гельсінків звернулося до фінської поліції для отримання деталей. У відповідь фінська сторона повідомила про відсутність підтвердженої інформації або будь-які конкретні факти постачання контрабандної зброї з України.

"Під час розмови посол Фінляндії у Києві також не підтвердив оприлюднену у фінських ЗМІ інформацію. Вкидання новини про нібито контрабанду зброї з України до Фінляндії – чергова російська дезінформація. Росія продовжує докладати зусиль для дискредитації міжнародної військової допомоги нашій державі. викликати в європейців страх з приводу того, що зброя, яку їхні уряди передають Україні для протидії російській агресії, обернеться проти них самих, потрапивши до рук кримінальних елементів", - зазначив Ніколенко.

Представник МЗС наголосив, що Україна підтримує тісний діалог з міжнародними партнерами в контексті передачі зброї та забезпечення ефективної системи моніторингу її використання, а також наголосив на критичній важливості того, щоб публічні коментарі також спиралися на офіційну інформацію, а не на припущення окремих осіб.