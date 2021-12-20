У МЗС дали пораду українцям, яких РФ позбавила ділянок в Криму

14:03 26 березень Київ, Україна

Путін підписав указ, яким позбавив українців права володіти землею в анексованому Криму. У Міністерстві закордонних справ України дали пораду.



Всі права законних власників земельних ділянок в Криму будуть відновлені після деокупації півострова, тому необхідно зберігати документи, що підтверджують права власності, заявив глава МЗС України Дмитро Всі права законних власників земельних ділянок в Криму будуть відновлені після деокупації півострова, тому необхідно зберігати документи, що підтверджують права власності, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу в п'ятницю, 26 березня.

"Права законних власників на земельні ділянки (в Криму - ред.), безумовно, будуть відновлені після відновлення суверенітету нашої держави в Криму. Зараз дуже важливо, щоб власники земельних ділянок максимально зберігали всі документи, які підтверджують право їхньої власності і будь-які документи, які буде нав'язувати їм Російська Федерація на їхню заміну", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що указ російського президента про заборону володіти землею "іноземним громадянам є продовженням політики утисків і витіснення громадян України з окупованого півострова з паралельною русифікацією Криму".

У цьому контексті глава МЗС нагадав, що в історії Російської імперії вже була подібна спроба, коли з Криму під різними приводами витіснялися кримські татари.

«Але ці спроби свідомо провальні, і це доведено історією. Тому, що б не робила Росія, Крим все одно повернеться, і всі акти, які були прийняті Російською Федерацією за роки окупації, просто зникнуть в історії», - сказав Кулеба.

Він додав, що МЗС відразу після виходу указу Путіна виступив із заявою, поінформував про нього партнерів, і Європейський Союз вже відреагував на цю ситуацію.

«Ще один крок, який ми робимо, - питання позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму ми додали до переліку питань, які будуть у фокусі уваги Кримської платформи», - зазначив міністр.

На закінчення він зауважив, одномоментного рішення для цієї проблеми немає, але воно «обов'язково буде знайдене і всі права будуть відновлені».