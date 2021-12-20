У МЗС дали пораду українцям, яких РФ позбавила ділянок в Криму

Путін підписав указ, яким позбавив українців права володіти землею в анексованому Криму. У Міністерстві закордонних справ України дали пораду.
Всі права законних власників земельних ділянок в Криму будуть відновлені після деокупації півострова, тому необхідно зберігати документи, що підтверджують права власності, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу в п'ятницю, 26 березня.
Він зазначив, що указ російського президента про заборону володіти землею "іноземним громадянам є продовженням політики утисків і витіснення громадян України з окупованого півострова з паралельною русифікацією Криму".
У цьому контексті глава МЗС нагадав, що в історії Російської імперії вже була подібна спроба, коли з Криму під різними приводами витіснялися кримські татари.
Він додав, що МЗС відразу після виходу указу Путіна виступив із заявою, поінформував про нього партнерів, і Європейський Союз вже відреагував на цю ситуацію.
На закінчення він зауважив, одномоментного рішення для цієї проблеми немає, але воно «обов'язково буде знайдене і всі права будуть відновлені».
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