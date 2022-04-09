У МЗС Білорусі прокоментували закриття кордонів з Україною: вони закриті для терористів, але не для туристів

13:20 12 липня Київ, Україна

Білоруські прикордонники не будуть чинити перешкод при перетині кордону українськими туристами і бізнесменами. Білорусь відкрита для українського бізнесу і звичайних громадян.



Про це повідомляє міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.



"Для туристів, для звичайних громадян кордони відкриті. Те, що було сказано, що ми закриваємо кордони, означає, що з урахуванням тих подій, які мали місце останніми днями (а тут від фактів нікуди не піти), я маю на увазі те, що було показано по телебаченню останнім часом, зі зброєю, з організацією терористичних актів, анархістами і так далі, все це змушує нас пильніше дивитися на охорону наших кордонів", - сказав Макей.



"Тому закриття кордонів не означає, що існують якісь перешкоди для бізнесу, для туризму або для переміщення звичайних громадян. Але те, що стосується протидії організованій злочинності, спроб організувати тут терористичні акти, - тут ми будемо вживати найжорсткіших заходів", - зазначив глава МЗС Білорусі.