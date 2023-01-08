У Мелітополі на заводі Гідромаш здетонував склад БК окупантів - мер

12:10 08 січня Київ, Україна

У тимчасово захопленому військами Росії Мелітополі Запорізької області вночі 8 січня пролунала серія сильних вибухів через детонацію снарядів окупантів, які вони зберігали на заводі Гідромаш. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

"Надто голосно було на захопленому рашистами заводі Гідромаш, де вони розмістили чергову військову базу", - пише Федоров.

Він додав, що гуркіт тривав кілька годин. При цьому Федоров закликав дочекатись подробиць від Сил оборони України.

Як зазначає місцеве видання РІА Мелітополь, звуки вибухів особливо голосно могли чути мешканці Нового Мелітополя.. Сам завод Гідромаш російські загарбники перетворили на свою військову базу.

"На самому заводі зберігався склад БК. Після вибухів ще близько години детонували снаряди", - йдеться у публікації.

На ранок мешканці Мелітополя бачили дим над заводом. Також стало відомо, що через вибухову хвилю в будинках поруч із підприємством вилетіли шибки.. Ніхто із мирних громадян не постраждав.

Після вибухів на складі БК інтервенти спішно почали виганяти з підприємства своє озброєння, а містом "почалося активне пересування" окупантів.

Нагадаємо, 6 січня у Мелітополі також пролунав вибух. Жителі міста почули його у районі залізничного вокзалу.

Також близько полудня 23 грудня у центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух – підірвали автомобіль окупантів.