У Мелітополі кількість окупантів перевищує кількість жителів – мер

10:12 13 січня Київ, Україна

У тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області продовжують прибувати загарбники. Росіян у місті вже більше, ніж місцевих мешканців.



Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.



"У Мелітополі кількість іноземних "туристів" - росіян, бурятів, осетинів, кадирівців - перевищила кількість місцевих жителів, які змушені залишатися в окупації", - написав мер.



За словами Федорова, загарбники Мелітополя селяться у житло людей, які виїхали з окупації, перевдягаються у цивільний одяг та підслуховують розмови на вулицях, а також пересуваються містом у шкільних автобусах із написом "діти" та на легкових автомобілях з українськими номерами.