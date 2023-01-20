У Мелітополь звозять сербських найманців

16:30 20 січня Київ, Україна

Крім посиленої мобілізації тимчасово окупованих територій України, росія привозить на війну проти України іноземних найманців, зокрема, з Сербії.



Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону у п'ятницю, 20 січня.

"Сьогодні відбувається посилена мобілізація на тимчасово окупованій території, зокрема, в Криму. Вони зрозуміли, що не зможуть організувати добровольчі батальйони, тому сьогодні мобілізують людей різних професій та привозять найманців. Наприклад, до Мелітополя привезли найманців із Сербії, кілька із них перебувають у міжнародному розшуку, але сподіваюся, що з Мелітополя вони вже поїдуть у чорних пакетах”, - розповів чиновник.

За його словами, окупанти не дають українцям виїжджати із тимчасово окупованої території Запорізької області.