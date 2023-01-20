У Мелітополь звозять сербських найманців
16:30 20 січня Київ, Україна
Крім посиленої мобілізації тимчасово окупованих територій України, росія привозить на війну проти України іноземних найманців, зокрема, з Сербії.
Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону у п'ятницю, 20 січня.
"Сьогодні відбувається посилена мобілізація на тимчасово окупованій території, зокрема, в Криму. Вони зрозуміли, що не зможуть організувати добровольчі батальйони, тому сьогодні мобілізують людей різних професій та привозять найманців. Наприклад, до Мелітополя привезли найманців із Сербії, кілька із них перебувають у міжнародному розшуку, але сподіваюся, що з Мелітополя вони вже поїдуть у чорних пакетах”, - розповів чиновник.
За його словами, окупанти не дають українцям виїжджати із тимчасово окупованої території Запорізької області.
"Посилили терор тим, що сьогодні майже неможливо виїхати з тимчасово окупованої території. 15 січня вони обіцяли відкрити блокпост у Василівці, звідки люди могли виїжджати до Запоріжжя та перебувати у нашій державі. 15 січня минуло – не відкрили, а сьогодні, щоб в'їхати на територію Криму, навіть потрібно проходити тести ДНК", - додав Федоров.
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