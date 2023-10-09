У Маріуполі помічено прибуття нових російських підрозділів

11:26 09 жовтня Київ, Україна

У Маріуполі зафіксовано прибуття нових ворожих підрозділів, як повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у своєму каналі у Телеграмі.

"На їхніх плечах видно два гарматні шеврони, і, судячи зі стану форми, можна сказати, що вони не пройшли прання. Це свідчить про прибуття новосформованих або нещодавно набраних російських підрозділів. Усього їхня чисельність оцінюється аж до 5 тисяч осіб. Останній подібний випадок був зафіксований у квітні 2023 року", - наголосив Андрющенко.

Крім цього, згідно з його інформацією, спостерігається інтенсифікація руху систем ППО в та навколо Маріуполя, незважаючи на відсутність дотримання глобальних заходів безпеки.