У Маріуполі рашисти ведуть обстріл із окупованої церкви

10:25 25 березня Київ, Україна

Заступник командира полку "Азов" Калина розповів про ситуацію у Маріуполі на вечір 24.03.2022 р.



Про це йдеться у його зверненні.



Калина заявив: "Сьогодні весь світ уже місяць спостерігає за кривавими злочинами Путіна в Україні. Світ спостерігає, як скоюються злочини проти людства. Світ спостерігає за обороною Маріуполя, де кожен день – це день смерті, день героїчної боротьби наших військових із переважаючими силами супротивника, де йде боротьба добра і зла, світла та пітьми. Навіть у повному оточенні Азовці за останні 2 дні знищили 4 БТРи та іншу техніку, ворожу піхоту, взяли полоненого та врятували йому здоров'я та життя. Нагадую всім - ми воюємо за правилами війни, і якщо ворог підняв руки і склав зброю, він вважатиметься військовополоненим.



Звертаюся до Заходу, який своєю політикою умиротворення агресора допустив цю бійню в Україні. У той самий час один із найбільш мотивованих підрозділів нашої країни, полк Азов, за гроші Росії таврували фашистами та нацистами. Тому нам заборонили отримувати зброю та навчатися у натовських інструкторів, блокували соцмережі та інше. Попри це зараз світ спостерігає як боротьбою азовців керує Герой України майор Денис Прокопенко, а бійці полку показують чудеса професіоналізму та героїзму. Справжніми фашистами виявились не бійці полку Азов, а російське керівництво та російські військові, які мають нахабство назвати війну в Україні "спеціальною операцією з денацифікації". Істину сказав Вінстон Черчілль: фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами. Так і сталося.



Ні на хвилину не припиняються хаотичні та руйнівні обстріли Маріуполя із землі, повітря та моря. Російські військові порушують усі правила ведення війни, борючись насамперед із мирним населенням України, руйнують усе, що можливо. Адже за 8 років багато хто платив цим виродкам і продовжував вести бізнес із варварами, які на ці гроші виготовляли бомби, які сьогодні стирають з лиця землі центр Європи. Росіяни використовують надпотужні бомби, що призводять до неймовірних руйнувань. Розвідка все частіше повідомляє про застосування росією хімічної зброї, як це було зроблено у Сирії. Ці варвари захоплюють простих людей і вимушено вивозять до росії, де вилучають документи і направляють на заробітки в північні та східні райони країни-агресорки. Хіба це не нагадує концтабори гітлерівської Німеччини чи ГУЛАГ сталінського режиму?



Окупанти так низько впали у своїх діях, що захопили церкву, де ховалися місцеві жителі, ведуть звідти бойові дії. Що можна сказати. Це боягузливі виродки, а не друга армія у світі. Продовжуємо тримати оборону. Маріуполь – це Україна!