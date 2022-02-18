У Маріуполі відкрито представництво місії ЄС

17:59 25 вересень Київ, Україна

Голова Донецької обласної державної адміністрації розповів про урочисте відкриття представництва консультаційної місії ЄС в Маріуполі. Захід відбувся сьогодні, 25 вересня 2020 року.

«В українському громадянському суспільстві в цілому є консенсус щодо необхідності реформування правоохоронних органів. Для регіону, в якому тривають бойові дії, така необхідність стоїть ще гостріше. Неймовірно радує, що ЄС визнає важливість Донецької області в цьому питанні і вірить в нашу здатність змінитися», - написав Павло Кириленко на своїй сторінці в фейсбуці.

Ця місія працює з 2014 року і надає консультаційну допомогу органам державної влади щодо реформування сектора громадянської безпеки та приведення його до стандартів ЄС. До сьогодні вона мала чотири представництва: в Києві, Львові, Одесі та Харкові. П'яте - запрацювало в Маріуполі.

Глава Донецької ОДА зазначив, що місія не має виконавчих повноважень, однак не можна недооцінювати важливість порад від провідних європейських і українських фахівців.

Також глава області висловив надію на довгу та плідну співпрацю.