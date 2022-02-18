У Маріуполі відкрито представництво місії ЄС

Голова Донецької обласної державної адміністрації розповів про урочисте відкриття представництва консультаційної місії ЄС в Маріуполі. Захід відбувся сьогодні, 25 вересня 2020 року.
Ця місія працює з 2014 року і надає консультаційну допомогу органам державної влади щодо реформування сектора громадянської безпеки та приведення його до стандартів ЄС. До сьогодні вона мала чотири представництва: в Києві, Львові, Одесі та Харкові. П'яте - запрацювало в Маріуполі.
Глава Донецької ОДА зазначив, що місія не має виконавчих повноважень, однак не можна недооцінювати важливість порад від провідних європейських і українських фахівців.
Також глава області висловив надію на довгу та плідну співпрацю.
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