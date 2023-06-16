У Маріуполі окупанти готують населення до майбутньої евакуації

Про те, що росія в Маріуполі не назавжди, стало ще помітніше після оголошень від окупантів про евакуацію місцевих жителів.. Про це у п'ятницю, 2 червня, повідомила Маріупольська міська рада у Telegram.
Водночас окупанти зазначають, що потрапити в чергу на евакуацію зможуть лише ті, хто не має "проблем із законом".
У повідомленні йдеться про необхідність сплатити комунальні рахунки. За несплату – загрожують адміністративною відповідальністю.
Нагадаємо, в Мелітополі російські окупанти шантажем і погрозами змушують людей отримувати паспорти Росії.. Мешканців окупованих територій ставлять перед вибором: отримуй російський паспорт чи вмирай.
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