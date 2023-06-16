У Маріуполі окупанти готують населення до майбутньої евакуації

07:16 03 червня Київ, Україна

Про те, що росія в Маріуполі не назавжди, стало ще помітніше після оголошень від окупантів про евакуацію місцевих жителів.. Про це у п'ятницю, 2 червня, повідомила Маріупольська міська рада у Telegram.

"У місцевих пабликах з'явилося фото оголошення в одному із житлових кооперативів, у якому йдеться про складання списків на евакуацію", - йдеться у повідомленні.

Водночас окупанти зазначають, що потрапити в чергу на евакуацію зможуть лише ті, хто не має "проблем із законом".

У повідомленні йдеться про необхідність сплатити комунальні рахунки. За несплату – загрожують адміністративною відповідальністю.

"Навіть перед втечею окупанти думають про те, як отримати хоч якісь гроші", - зазначили у міськраді.

Нагадаємо, в Мелітополі російські окупанти шантажем і погрозами змушують людей отримувати паспорти Росії.. Мешканців окупованих територій ставлять перед вибором: отримуй російський паспорт чи вмирай.