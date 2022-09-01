У Маріуполі почалася третя хвиля прихованої мобілізації - мер

17:44 09 серпня Київ, Україна

У Маріуполі російські загарбники проводять нову хвилю прихованої мобілізації.

Про це 9 серпня повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Чергова (третя) хвиля прихованої мобілізації. Тепер під виглядом охоронців у Маріупольське СІЗО. Днями повідомлялося, що разом із вербуванням буде старт нової хвилі. Тепер – спостерігаємо…", - зазначив він.

Крім того, у місті змінено порядок надання перепусток.

"Тепер для їхнього отримання чоловікам необхідно подавати військовий квиток. Не лише водіям, а й пасажирам. Таким чином мобілізаційний облік резерву на сьогодні сформовано. Зворотний відлік запущено", - наголосив Андрющенко.

Він закликав жителів Маріуполя евакуюватися, допоки є можливість уникнути дороги на війну.