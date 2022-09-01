У Маріуполі почалася третя хвиля прихованої мобілізації - мер
17:44 09 серпня Київ, Україна
У Маріуполі російські загарбники проводять нову хвилю прихованої мобілізації.
Про це 9 серпня повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
"Чергова (третя) хвиля прихованої мобілізації. Тепер під виглядом охоронців у Маріупольське СІЗО. Днями повідомлялося, що разом із вербуванням буде старт нової хвилі. Тепер – спостерігаємо…", - зазначив він.
Крім того, у місті змінено порядок надання перепусток.
"Тепер для їхнього отримання чоловікам необхідно подавати військовий квиток. Не лише водіям, а й пасажирам. Таким чином мобілізаційний облік резерву на сьогодні сформовано. Зворотний відлік запущено", - наголосив Андрющенко.
Він закликав жителів Маріуполя евакуюватися, допоки є можливість уникнути дороги на війну.
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