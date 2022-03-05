У Маріуполі та Волновасі готують гуманітарні коридори - РФ оголосили "режим тиші"

Поки діятиме "режим тиші", оголошений Міноборони Росії, готується надсилання гуманітарної допомоги до Маріуполя та Волновахи.
Про це повідомив радник голови ВП Подоляк.
У Маріуполі визначають точний час, коли відкриється гуманітарний «зелений» коридор та розпочнеться режим тиші, повідомляє місцева рада.
Після цього з'явиться можливість розпочати відновлення критичної інфраструктури міста, щоб повернути світло, воду та зв'язок.
Також буде можливість забезпечити Маріуполь продуктами та медикаментами першої необхідності.
Міноборони РФ заявило, що для цього з 09:00 діятиме режим тиші.
У Маріуполі визначають точний час, коли відкриється гуманітарний «зелений» коридор та розпочнеться режим тиші, повідомляє місцева рада.
Після цього з'явиться можливість розпочати відновлення критичної інфраструктури міста, щоб повернути світло, воду та зв'язок.
Також буде можливість забезпечити Маріуполь продуктами та медикаментами першої необхідності.
Міноборони РФ заявило, що для цього з 09:00 діятиме режим тиші.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі