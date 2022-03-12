До Маріуполя виїхала колона з 90 тоннами гуманітарної допомоги

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів про ситуацію із постачанням гуманітарної допомоги до Маріуполя.
Священнослужителі православної церкви виступили з ініціативою особисто супроводжувати гуманітарний тягар. Все для того, щоб 400 тисяч маріупольців отримали довгоочікувану та критично важливу допомогу.
11 березня стало відомо, що окупанти захопили його під час роботи у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення Мелітополя.
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