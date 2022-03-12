До Маріуполя виїхала колона з 90 тоннами гуманітарної допомоги

10:31 12 березня Київ, Україна

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів про ситуацію із постачанням гуманітарної допомоги до Маріуполя.

"Зелений коридор відкритий. Із Запоріжжя до Маріуполя виїхала гуманітарна колона. Понад 90 тонн продуктів харчування та медикаментів прямують до міста, яке вже 13 діб перебуває у блокаді," - повідомив Кириленко.

Священнослужителі православної церкви виступили з ініціативою особисто супроводжувати гуманітарний тягар. Все для того, щоб 400 тисяч маріупольців отримали довгоочікувану та критично важливу допомогу.

11 березня стало відомо, що окупанти захопили його під час роботи у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення Мелітополя.





