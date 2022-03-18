У Луганській області посилено прикордонний контроль

12:43 23 жовтня Київ, Україна

На території держкордону України, з метою посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, введені тимчасові обмеження.

Прикордонний контроль до 31 грудня. Вжиті заходи поширюються на Станично-Луганський, Біловодський, Міловський, Марківський, Новопсковський, Білокуракинський, Троїцький і Старобільський райони.



Заборонено перебувати у прикордонній смузі ближче, ніж на 200 м - за винятком аграріїв, що погоджували свої роботи з прикордонниками, і жителів низки прилеглих селищ, повідомляє МВС.



Також обмеження введені у селищі Мілове. Тут заборонено підходити до загороджувального паркану на державному кордоні ближче, ніж на п'ять метрів по вулицях Дружби народів, Міловській, Залізничній, Робочій, Оборонній.



Заборонено рух авто по вулиці Дружби народів між пунктами пропуску Мілове, крім тих, що належать жителям, прописаним на цій та прилеглих вулицях. Іноземцям також заборонено перебувати на вулиці Дружби народів.



Українцям ходити по вулицях Дружби народів, Міловській, Залізничній, Робочій, Оборонній можна тільки при наявності документів, що засвідчують особу. За порушення обмежень передбачений штраф.