У Луганській області окупанти ведуть мобілізацію та знищують українські книги

09:13 11 грудня Київ, Україна

Окупанти на тимчасово захопленій території Луганської області проводять обшуки у навчальних закладах, а також посилили заходи примусової мобілізації.. Про це 11 грудня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що протягом останніх двох тижнів проводять "рейди" з виявлення та знищення книг українською мовою та матеріалів, що містять символіку України.

Крім того, з метою поповнення особового складу підрозділів, які діють на Сєвєродонецькому напрямку, на окупованій Луганщині посилили примусову мобілізацію.

"У місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістки та відвозять до пункту збору мобілізованих", - йдеться у зведенні.

Раніше у Головному управлінні розвідки повідомили, що росія на тлі втрат у війні не припиняє мобілізації та планує закликати 17-річних на окупованих українських територіях.

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