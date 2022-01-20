У Лондоні пройшла зустріч глав МЗС G7: обговорювали Китай, РФ і Україну

10:51 05 травень Київ, Україна

У Лондоні пройшла зустріч глав МЗС Великої сімки, основними темами для обговорення стали Китай і Росія, також чимало часу присвятили обговоренню проблем на сході України і в Білорусі.
 
Про це повідомив високопоставлений представник Держдепартаменту.
 
"Ми почали о 8:45 ранку і провели півторагодинне обговорення Китаю, а потім більш дрібні сесії, 30-хвилинні сесії по М'янмі, Лівії, Сирії, 1,5 години по Росії, включаючи рішення проблем України і Білорусі; 30 хвилин по Афганістану. На цьому завершилося засідання міністрів", - заявив чиновник.
 
Як уточнює пресслужба Держдепу, особливу увагу на зустрічі приділили ситуації в Україні, а також її відносинам з РФ.
"Дивлячись на Україну, наприклад, де ми всі згодні і солідарні з Україною проти російської агресії, яка становить зовнішню загрозу, з якою вони стикаються, вони також стикаються і з внутрішньою агресією через корупцію і проблеми просування в процесі реформ", - зазначив представник Держдепу.
У Держдепі в черговий раз підкреслили, що США хочуть стабільних і передбачуваних відносин з РФ.
"Ми не намагаємося загострити ситуацію, але ми відповімо на їхню безрозсудну і агресивну поведінку. І, як ви бачили, ми отримали сильну підтримку з боку партнерів і союзників в тому, що стосується нашої реакції на дії Росії", - додали в Держдепі.