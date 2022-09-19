У "ЛНР" засудили до 13 років ув'язнення співробітника місії ОБСЄ

17:29 19 вересня Київ, Україна

Бойовики "ЛНР" засудили до 13 років колонії співробітника місії ОБСЄ Дмитра Шабанова, якого сепаратисти звинуватили у держзміні.

Його затримали у квітні, звинувативши у передачі інформації американським спецслужбам.

У недореспублікі стверджують, що у 2016 році Шабанова завербував колишній співробітник СБУ та резидент ЦРУ Андрій Лукашенко. З серпня 2021 року до квітня 2022 року Шабанов збирав «інформацію про пересування військової техніки, а також частин Луганської народної армії» і «відправляв її агенту ЦРУ». Для цього він використовував спеціалізоване програмне забезпечення, яке надала Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ ОБСЄ).

«Голова ОБСЄ, Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід беззастережно засудили так звані „судові процеси“, ініційовані проти двох місцевих співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ), і продовження утримання під вартою Місії», — йдеться у заяві організації.

Голови організації знову закликали негайно звільнити своїх працівників. Також вони звернулися до всіх держав-учасниць ОБСЄ із проханням посилити тиск на осіб, відповідальних за їх утримання під вартою.



Шабанов та ще один співробітник СММ ОБСЄ були затримані у квітні після того, як "глава ЛНР" Леонід Пасічник заборонив її діяльність у республіці. Він зазначав, що "за вісім років вона жодного разу не сприяла врегулюванню конфлікту на Донбасі".



Того ж місяця роботу ОБСЄ вирішили заборонити і у "ДНР". Там заявили, що кілька представників місії порушили місцеві закони, одного із них затримали.





