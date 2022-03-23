У Литві запропонували прирівняти латинську букву Z до нацистських символів

17:45 23 березня Київ, Україна

Депутати парламенту Литви запропонували прирівняти георгіївську стрічку та букву Z до нацистських та комуністичних символів. За їхню демонстрацію автори ініціативи пропонують карати штрафом у розмірі від €300 до €500.

Відповідні поправки до кодексу Адміністративних правопорушень зареєстрували депутати литовського парламенту Моніка Ошмянскене та Лінас Йонаускас. Парламентарі пропонують штрафувати за розповсюдження, демонстрацію та використання на масових заходах як георгіївської стрічки, так і літери Z. Буква Z нанесена на борти російської військової техніки, яка бере участь у війні на території України.



Автори законопроекту наголошують, що після вторгнення РФ в Україну георгіївська стрічка та символ Z стали не просто елементами пропаганди, а символом підтримки військової агресії.