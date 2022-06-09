У Литві відреагували на ініціативу Держдуми Росії відкликати визнання її незалежності

19:14 09 червня Київ, Україна

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав варварським намір Росії скасувати визнання литовської незалежності.

Про це повідомляє литовська телекомпанія LRT.

Ландсбергіс зазначив, що росія і у політиці, як і у війні, діє не за людськими нормами.

"Лише керована звірами країна могла розпочати таку війну, як почала росія. Я не здивований, що й у політиці люди не діють по-людськи. І ми маємо реагувати відповідно — бути готовими захищати себе та союзників, політичними, дипломатичними чи іншими способами", – прокоментував Габріелюс Ландсбергіс.

"Я думаю, це прояв відчаю, мабуть, ситуація настільки напружена, у деяких політиків нерви настільки напружені, що вони роблять такі ряди у вихідні заяви, і це не вперше. Може вони думають, що когось налякають?” - сказала депутат.