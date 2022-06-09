У Литві відреагували на ініціативу Держдуми Росії відкликати визнання її незалежності
19:14 09 червня Київ, Україна
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав варварським намір Росії скасувати визнання литовської незалежності.
Про це повідомляє литовська телекомпанія LRT.
Ландсбергіс зазначив, що росія і у політиці, як і у війні, діє не за людськими нормами.
"Лише керована звірами країна могла розпочати таку війну, як почала росія. Я не здивований, що й у політиці люди не діють по-людськи. І ми маємо реагувати відповідно — бути готовими захищати себе та союзників, політичними, дипломатичними чи іншими способами", – прокоментував Габріелюс Ландсбергіс.
"Я думаю, це прояв відчаю, мабуть, ситуація настільки напружена, у деяких політиків нерви настільки напружені, що вони роблять такі ряди у вихідні заяви, і це не вперше. Може вони думають, що когось налякають?” - сказала депутат.
"Вони (росіяни) можуть заявити, що Місяць належить росії, це їхнє уявлення і все, у цьому рішенні немає жодного сенсу", - додала політик.
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