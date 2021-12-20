У Лисичанську створять військово-цивільну адміністрацію

Указом Зеленського, в Лисичанську буде встановлено тимчасову держорган, який покликаний забезпечити безпеку і нормалізувати життя населення, забезпечити правопорядок і не допустити гуманітарну катастрофу.
Військово-цивільна адміністрація (ВГА) -будет діяти в районі відсічі збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей і призначений для забезпечення дії Конституції і законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку і недопущення гуманітарної катастрофи.
Відповідний указ опублікований на офіційному сайті глави держави.
У документі говориться, що ВГА в Лисичанську створена на виконання закону «Про військово-цивільних адміністраціях», згідно з яким повноваження між цивільними та військовими адміністрацій районів і областей починаються в день вступу в силу президентських актів про їх освіту і припиняються в день відкриття першої сесії новообраного відповідного ради.
Указом також доручено командуючому Об'єднаних сил і голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити всі передбачені цим законом заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.
Як відомо, ВГА - тимчасовий державний орган при Службі безпеки України, який діє в районі відсічі збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей і призначений для забезпечення дії Конституції і законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку і недопущення гуманітарної катастрофи.
Військово-цивільна адміністрація (ВГА) -будет діяти в районі відсічі збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей і призначений для забезпечення дії Конституції і законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку і недопущення гуманітарної катастрофи.
Відповідний указ опублікований на офіційному сайті глави держави.
У документі говориться, що ВГА в Лисичанську створена на виконання закону «Про військово-цивільних адміністраціях», згідно з яким повноваження між цивільними та військовими адміністрацій районів і областей починаються в день вступу в силу президентських актів про їх освіту і припиняються в день відкриття першої сесії новообраного відповідного ради.
Указом також доручено командуючому Об'єднаних сил і голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити всі передбачені цим законом заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.
Як відомо, ВГА - тимчасовий державний орган при Службі безпеки України, який діє в районі відсічі збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей і призначений для забезпечення дії Конституції і законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку і недопущення гуманітарної катастрофи.
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