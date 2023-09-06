У Латвії розпочалися навчання Steadfast Pyramid 2023 для офіцерів НАТО

09:46 03 вересня Київ, Україна

Як повідомляє агентство Delfi з посиланням на Департамент зв'язку Об'єднаного штабу Національних збройних сил, сьогодні, 3 вересня, у столиці Латвії стартували навчання НАТО щодо планування операцій, у яких візьмуть участь вищі та старші офіцери країн-членів Альянсу та країни-партнера Швеції.

"Мета навчань Steadfast Pyramide Steadfast Pinnacle – вдосконалення здібностей вищих та старших офіцерів та командирів до планування та проведення спільних операцій", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Steadfast Pyramid 2023, які триватимуть до 8 вересня, є першою частиною навчань, організованих Командуванням трансформації НАТО та Верховним головнокомандувачем Союзних сил НАТО в Європі. У ній беруть участь вищі та старші офіцери для вдосконалення навичок планування персоналу.

А друга частина навчань Steadfast Pyramid 2023 пройде з 10 по 15 вересня та передбачає підготовку командирів вищої ланки в галузі оперативного планування.

"Навчання Steadfast Pyramid та Steadfast Pinnacle проводяться в Латвії з 2011 року. Під час навчання Латвія вдосконалює можливості підтримки країни, що приймає, і навички співпраці з іншими членами НАТО та стратегічними регіональними партнерами", - пише агентство.

Раніше стало відомо, що країни НАТО проведуть навчання у Балтійському морі щодо відбиття атак росії. У двотижневих маневрах візьмуть участь військовослужбовці з усіх країн НАТО на Балтиці.