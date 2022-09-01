У Латвії розробили поправки до закону про імміграцію: частина росіян втратить роботу

15:22 18 серпня Київ, Україна

Міністерство внутрішніх справ Латвії розробило поправки до Закону про імміграцію. Вони передбачають, що латвійським роботодавцям доведеться перервати трудові відносини з громадянами росії та білорусі, якщо вони не мають статусу постійного жителя ЄС.



Згідно із законопроєктом, видача повторних посвідок на проживання громадянам росії та білорусі буде зупинена до 30 червня 2023 року. Тим не менш, МВС пропонує розширити список винятків для продовження посвідок на проживання. До списку потрапили:

особи, які перебувають у Латвії протягом тривалого часу (наприклад, колишні громадяни та негромадяни Латвії);

особи, які перебувають у Латвії з міркувань гуманності чи в інтересах латвійської держави;

особи, які мають тісні сімейні зв'язки з громадянами чи негромадянами Латвії (у тому числі вдови та вдівці, або ті, хто має спільних дітей).

У всіх цих випадках громадяни росії та білорусі можуть отримати статус постійного жителя ЄС. Якщо вони не в змозі підтвердити необхідний рівень володіння латиською мовою (А2), статус може бути продовжений максимум на один рік.



Посвідка на проживання може бути продовжена не більше ніж на рік, якщо перебування у Латвії пов'язане із зайнятістю в рамках правових актів ЄС (зокрема, «синьою картою»), а також у разі, якщо перебування у Латвії пов'язане із навчанням чи участю у науковому проєкті.



Крім того, посвідка на проживання може бути продовжена:

на період, протягом якого іноземець отримав альтернативний статус або йому надано тимчасовий захист;

на період, протягом якого іноземець набув статусу опікуна для громадянина або негромадянина Латвії;

до того моменту, коли набуде чинності рішення суду про розлучення та визначення місця проживання дитини (але не більше року, якщо у шлюбі є дитина, яка є громадянином або негромадянином Латвії);

на строк не більше п'яти років, якщо іноземець має виданий іншою державою ЄС тимчасовий дозвіл на перебування;

на дев'ять місяців — для студентів та науковців, які після навчання чи завершення наукового проєкту хочуть залишитись у Латвії на строк до дев'яти місяців, щоб знайти роботу чи розпочати підприємницьку діяльність.

МВС пропонує також призупинити видачу довгострокових віз до 30 червня 2023 року. Тут також передбачено винятки, пов'язані з міркуваннями гуманності, непереборною силою, державними інтересами, міжнародними зобов'язаннями та дотриманням нормативних актів ЄС.



Візи видаватимуться міжнародним вантажним та пасажирським перевізникам, а також особам, яким потрібно в'їхати до Латвії для отримання дозволу на перебування, якщо вони не підпадають під обмеження.



У разі прийняття поправок у роботодавців виникнуть труднощі з працівниками з росії та білорусі: частина з них не зможе перебувати в Латвії, і трудові відносини доведеться перервати.



Згідно із законопроєктом, громадяни та негромадяни Латвії, які приймуть громадянство іншої країни і вирішать залишитися на території Латвії, мають отримати статус постійного жителя ЄС. Для цього їм доведеться підтвердити необхідний рівень доходу та рівень володіння держмовою.