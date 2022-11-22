У Криму триває масова роздача повісток кримським татарам

У захопленому Криму знову масово розносять повістки відповідно до заздалегідь складених списків.



Про це повідомляє голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Аналіз списків, що потрапили до Меджлісу кримськотатарського народу, свідчить про те, що в місцях компактного проживання кримських татар російські окупанти будуть проводити тотальну зачистку чоловіків 1995-2004 років народження, тобто у віці від 18 до 27 років. Очевидно, що російські окупаційні війська Криму під виглядом "осіннього призову" насправді проводять мобілізацію мешканців Криму до окупаційної армії", - пише Чубаров.