У Криму окупанти зосереджують техніку на одному з аеродромів - Атеш

Російські військові не роблять жодних висновків із минулих поразок. Приклад тому – Чорнобаївка. Наразі, як повідомляє партизанський рух Атеш, росіяни для зосередження військової техніки у тимчасово окупованому Криму обрали старий аеродром у Жовтневому.
Як зазначили кримські партизани, зокрема, на аеродром звозять БМП, КамАЗи, броньовики Тигр.
Загалом на окупованому півострові росія має 15 військових аеродромів, які використовує для авіаударів містами України.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що звільнення Криму є одним із завдань весняно-літньої кампанії ЗСУ.
Нагадаємо, у північній частині тимчасово окупованого росіянами Криму очевидці чули вибухи, звуки стрілянини з кулеметів.
Раніше повідомлялося, що росіяни готують техногенну катастрофу у Криму.
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