У Криму окупанти зосереджують техніку на одному з аеродромів - Атеш

10:19 25 червня Київ, Україна

Російські військові не роблять жодних висновків із минулих поразок. Приклад тому – Чорнобаївка. Наразі, як повідомляє партизанський рух Атеш, росіяни для зосередження військової техніки у тимчасово окупованому Криму обрали старий аеродром у Жовтневому.

Як зазначили кримські партизани, зокрема, на аеродром звозять БМП, КамАЗи, броньовики Тигр.

"Зайшли з боку Сімферопольського району, частина з них – полями. Скупчення техніки у кількості сорок-п'ятдесят одиниць нової техніки до вже існуючої... Нова Чорнобаївка намічається", - зазначили у русі.

Загалом на окупованому півострові росія має 15 військових аеродромів, які використовує для авіаударів містами України.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що звільнення Криму є одним із завдань весняно-літньої кампанії ЗСУ.

Нагадаємо, у північній частині тимчасово окупованого росіянами Криму очевидці чули вибухи, звуки стрілянини з кулеметів.

Раніше повідомлялося, що росіяни готують техногенну катастрофу у Криму.