У Криму окупанти підраховують збитки від ударів ЗСУ по військових об'єктах

08:41 03 вересня Київ, Україна

В останні тижні в окупованому Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів, що російська влада пояснює тим, що збивають "українські безпілотники" та "роботою ППО".

Попередні збитки від вибухів на російських військових об'єктах у Сакському та Джанкойському районах Криму оцінено у 700 мільйонів рублів. Про це у п'ятницю, 2 вересня, заявив голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов в ефірі російського державного телеканалу у Криму Мілет, повідомляє Крим.Реалії.

"Загальний обсяг збитків, які ми направили (для отримання субсидії) в уряд Російської Федерації, становить понад 700 млн. рублів. Гроші на підтримку буде виділено", - заявив Аксьонов.

Водночас він уточнив, що цифра не є остаточною і комісія все ще проводить перевірку збитків та підрахунок.

Загалом, за даними Аксьонова, постраждало понад чотири тисячі об'єктів.

Зазначимо, протиповітряною обороною окупантів у Криму керує колишній український військовий Денис Подобєдов, який перейшов на бік РФ у 2014 році.

Нагадаємо, що постпред президента у Криму Таміла Ташева заявила, що мешканців тимчасово окупованого півострова, які відкрито демонструють підтримку України, стає дедалі більше.