У Криму іранські експерти навчають російських військових користуватися Shahed-136

Члени Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану прибули до Криму для навчання російських військових користування дронами-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначається, що таким чином КВІР сприяє продовженню війни росії проти України.
Фахівці додали, що з середини вересня російські війська направили десятки Shahed-136 проти цивільних цілей в Україні, віддаючи пріоритет терористичному впливу на громадянське населення, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.
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