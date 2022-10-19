У Криму іранські експерти навчають російських військових користуватися Shahed-136

10:03 19 жовтня Київ, Україна

Члени Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану прибули до Криму для навчання російських військових користування дронами-камікадзе Shahed-136.



Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).



Зазначається, що таким чином КВІР сприяє продовженню війни росії проти України.

"Будь-який іранський персонал в Україні, ймовірно, був інструктором безпілотників КВІР. Залишається незрозумілим, чи дронами керують іранські інструктори самі, чи просто вчать російських військових, як це робити", - повідомляє ISW.

Фахівці додали, що з середини вересня російські війська направили десятки Shahed-136 проти цивільних цілей в Україні, віддаючи пріоритет терористичному впливу на громадянське населення, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.