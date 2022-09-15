У Криму формують чергові батальйони "добровольців" на війну проти України
19:45 15 вересня Київ, Україна
В окупованому Криму набирають батальйони "добровольців" на війну проти України.
Про це повідомляє так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов.
"Крим вже виставив понад 1200 "добровольців" і формує ще два батальйони. Ми повністю забезпечуємо їх екіпіруванням, засобами захисту, зв'язку та розвідки. Процес йде, намагаємося, щоб усі йшли повністю екіпіровані", - заявив ставленик росії.
Аксьонов повідомляє, що він підтримує ініціативу Кадирова щодо підготовки добровольців у регіонах для того, щоб "якнайшвидше розгромити нацистів і відновити мир".
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