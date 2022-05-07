У Кривому Розі проводяться контрдиверсійні заходи.



Про це повідомляє голова Військової адміністрації Олександр Вілкула.

«Криворізьким відділом СБУ затримано агента спецслужб росії, який був «активований» ворогом на початку вторгнення. Задокументовано факти збору ним даних щодо оборони Маріуполя та проведення фотофіксації оборонних рубежів наших військ на Криворізькому напрямку. Для передачі інформації окупантам він використав закриті канали зв'язку та конспіративну квартиру. У разі «провалу» агент мав відпрацьовані шляхи евакуації та підготовлений для цього автомобіль. Але йому це не допомогло», – зазначив Вілкул.