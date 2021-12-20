У Кремлі замислилися про наслідки війни з Україною

09:30 13 грудень Київ, Україна

Західні ЗМІ, а також Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) продовжують відстежувати зростання російських військ на кордонах з Україною. Сьогодні існує маса публікацій про те, що Росія має намір вторгнутися на територію України з приходом 2022 року, і здійснить вона це вторгнення з кількох напрямків — із Криму, з материкової частини (з боку Донбасу) та через Білорусь.



Російський військовий експерт та аналітик Ігор Коротченко впевнений, що вторгнення Росії в Україну матиме негативні наслідки у довгостроковій перспективі, і це, заявив аналітик, дуже добре розуміє Путін.



Крім міжнародної ізоляції, яку обіцяють РФ більшість західних країн, вторгнення на територію України негативно вплине на всі фінансові напрямки розвитку країни.



Російські експерти в галузі економіки, а також російська бізнес-еліта серйозно остерігаються того, що США, заручившись підтримкою в Європі, зможуть запровадити додаткові санкції по всьому держборгу, галузеві обмеження для підприємств подвійного призначення (наприклад, у сфері транспортного машинобудування) для виробників високотехнологічної продукції (наприклад, компаній, які виробляють обладнання для енергетики або працюють у хімічній промисловості) тощо.

За такого повороту подій російська економіка зазнає максимальних втрат.



Крім цього, фінансово-економічна криза торкнеться і соціально-економічної сфери. Росія спочатку буде змушена пережити «яму» падіння реальної заробітної плати та зростання безробіття, і все це відбувається під час глибокої зими, коли COVID-19, як і раніше, суттєво впливає на російських громадян.



Тому можна зробити висновок, що Кремль усвідомлює всі ризики, які обрушуватимуться на Росію після військової ескалації щодо України і всіляко заперечують усі публікації західних ЗМІ про зосередження російських військ на українських кордонах.