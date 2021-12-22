У Кремлі розповіли, про що говорили Путін з Байденом

19:50 13 квітень Київ, Україна

Телефонний діалог лідерів двох країн був присвячений ситуації в Україні, а також загальним питанням глобальної безпеки.

Про це повідомила пресслужба Кремля, розповіла подробиці переговорів президентів Росії Володимира Путіна та США Джо Байдена, які відбулися у вівторок, 13 квітня.



У Путіна підкреслили, що розмова відбулася за ініціативою американської сторони.



Відзначається, що одним з ключових питань була ситуація на сході України. Пресслужба Кремля повідомила, що Путін при обміні думками "з внутрішньоукраїнської кризи" виклав підходи до політичного врегулювання, які базуються на мінському комплексі заходів.



Обидва президенти висловили готовність до продовження діалогу з найважливіших напрямків забезпечення глобальної безпеки.



"Більш того, Джозеф Байден висловив зацікавленість в нормалізації стану справ на двосторонньому треку і налагодженні стабільної та передбачуваної взаємодії з таких гострих проблем, як забезпечення стратегічної стабільності і контроль над озброєннями, іранська ядерна програма, ситуація в Афганістані, глобальна зміна клімату", - повідомили в Кремлі.



Також американський президент запропонував Путіну розглянути можливість проведення в доступній для огляду перспективі особистої зустрічі.



Крім того, Байден підтвердив Путіну запрошення на кліматичний онлайн-саміт 22-23 квітня.