У кремлі прокоментували заяву Зеленського

Президент України Володимир Зеленський давно перестав бути можливим опонентом для дискусій для російського лідера володимира путіна.



Про це у четвер, 26 січня, сказав речник кремля дмитро пєсков, коментуючи заяву Зеленського про те, що йому "нецікаво" вести переговори з путіним.

"Ми знаємо, з якими обіцянками Зеленський обирався президентом. Їх зовсім неважко згадати самим та нагадати тим виборцям, які за нього голосували в Україні. Він не вирішив проблему Донбасу, він не виконав мінських домовленостей, більше того, як з'ясувалося, він не збирався їх виконувати, він готувався до війни, – сказав пєсков. – Тому, скажімо так, він сам давно перестав бути можливим опонентом для дискусій для президента путіна”, – сказав пєсков.