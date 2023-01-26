У кремлі прокоментували заяву Зеленського

Президент України Володимир Зеленський давно перестав бути можливим опонентом для дискусій для російського лідера володимира путіна.
Про це у четвер, 26 січня, сказав речник кремля дмитро пєсков, коментуючи заяву Зеленського про те, що йому "нецікаво" вести переговори з путіним.
Про це у четвер, 26 січня, сказав речник кремля дмитро пєсков, коментуючи заяву Зеленського про те, що йому "нецікаво" вести переговори з путіним.
Нагадаємо, в інтерв'ю британському телеканалу Sky News Зеленський заявив, що путін для нього - ніхто після того, як розв'язав війну проти України.
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