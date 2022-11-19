У кремлі визнали, що знищують українську енергетику, щоб змусити Зеленського до переговорів

18:43 17 листопада Київ, Україна

У кремлі підтвердили, що російські військові завдають ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України через "відмову" нашої влади від переговорів.

Про це заявив прессекретар президента росії дмитро пєсков, повідомляє Інтерфакс.



За його словами, ракетні удари завдаються по об'єктах інфраструктури України, які прямо чи опосередковано стосуються її військового потенціалу.



Пєсков також заявив, що українці в багатьох районах не мають електрики і опалення нібито через дії Києва, який, зокрема, не веде переговори з москвою.

"Небажання української сторони вирішувати проблему, виходити на переговори, більше того, дії української сторони щодо відмови від узгодженого розуміння тексту [стамбульських домовленостей] тощо - це все наслідки, і про це теж треба говорити", - заявив пєсков.

«Важко собі уявити публічні переговори. Їх не буває», — заявив пєсков, додавши, що «українські візаві мають сім п'ятниць на тижні». Однак, на думку пєскова, усі заяви Києва свідчать про те, що він «не хоче жодних переговорів». Тому росія продовжуватиме домагатися своїх цілей військовим шляхом.

На питання про цілі війни, яку веде росія, пєсков сказав, що вони були доведені до України ще у березні і з того часу не змінювалися.