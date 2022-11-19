У кремлі визнали, що знищують українську енергетику, щоб змусити Зеленського до переговорів

У кремлі підтвердили, що російські військові завдають ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України через "відмову" нашої влади від переговорів.
Про це заявив прессекретар президента росії дмитро пєсков, повідомляє Інтерфакс.
За його словами, ракетні удари завдаються по об'єктах інфраструктури України, які прямо чи опосередковано стосуються її військового потенціалу.
Пєсков також заявив, що українці в багатьох районах не мають електрики і опалення нібито через дії Києва, який, зокрема, не веде переговори з москвою.
За його словами, ракетні удари завдаються по об'єктах інфраструктури України, які прямо чи опосередковано стосуються її військового потенціалу.
Пєсков також заявив, що українці в багатьох районах не мають електрики і опалення нібито через дії Києва, який, зокрема, не веде переговори з москвою.
Також пєсков розкритикував пропозицію президента України Володимира Зеленського провести публічні переговори із російським керівництвом.
На питання про цілі війни, яку веде росія, пєсков сказав, що вони були доведені до України ще у березні і з того часу не змінювалися.
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