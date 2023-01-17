У кремлі ухвалили рішення збільшити армію

15:23 17 січня Київ, Україна

Глава кремлівського режиму ухвалив рішення про збільшення армії до 1,5 млн осіб до 2026 року. Про це повідомляє міноборони росії у вівторок, 17 січня.

"Президентом російської федерації прийнято рішення щодо збільшення чисельності збройних сил до 1,5 млн військовослужбовців", - заявив міністр оборони росії сергій шойгу під час наради.



Збільшення чисельності армії росії передбачає:

будуть створені два нові військові округи – Московський та Ленінградський військові округи, а також самодостатні угруповання військ (сил) на тимчасово окупованих територіях.

планується сформувати армійський корпус у Карелії, три мотострілецькі дивізії у складі сухопутних військ та дві десантно-штурмові дивізії ПДВ;

планується переформувати в мотострілецькі дивізії сім мотострілецьких бригад у Західному, Центральному, Східному військових округах та на Північному флоті та посилити бойову складову вмф росії, вкс росії та ракетних військ стратегічного призначення.

Як зазначають у міноборони росії, збільшення чисельності армії відбуватиметься протягом трьох найближчих років - з 2023 по 2026 рік.



Зокрема, у ході нарощування сил, у росії планують збільшити кількість полігонів у військових округах та "на територіях нових суб'єктів російської федерації", організувати їхню підготовку за рахунок збільшення ємності наявних навчальних центрів та "створення нових".



Усі зміни, як стверджується, фінансуватимуться "з бюджетних асигнувань" та "в потрібному обсязі".