У Конгрес США внесли проєкт резолюції про відправку військових до України

До Конгресу США внесено проєкт резолюції, яка дає змогу залучити американських військових для захисту територіальної цілісності України у разі ескалації військових дій з боку москви. Як пояснив сенатор-республіканець Адам Кізінгер, документ у разі прийняття наділить президента США правом вводити війська, якщо росія застосує хімічну, біологічну чи ядерну зброю проти України.

«Слова важливі, але такі ж важливі і наші дії. Я представляю цей AUMF (Authorization for Use of Military Force — Розпорядження про використання збройних сил) як чітку червону рису, щоб президент США міг вжити відповідних заходів, якщо росія застосує хімічну, біологічну та/або ядерну зброю. Ми повинні стати на захист людства, і ми маємо бути поруч із нашими союзниками», — заявив Кізінгер.