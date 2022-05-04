У Конгрес США внесли проєкт резолюції про відправку військових до України

До Конгресу США внесено проєкт резолюції, яка дає змогу залучити американських військових для захисту територіальної цілісності України у разі ескалації військових дій з боку москви. Як пояснив сенатор-республіканець Адам Кізінгер, документ у разі прийняття наділить президента США правом вводити війська, якщо росія застосує хімічну, біологічну чи ядерну зброю проти України.
Конгресмен нагадав про побоювання щодо застосування росією хімзброї, які висловлював держсекретар Ентоні Блінкен, і пообіцяв «не терпіти безглуздого насильства». Українські військові вже заявляли 11 квітня, що російські війська застосували хімзброю у Маріуполі. Це сталося після того, як представник так званої "ДНР" Едуард Басурін закликав росію направити до обложеного міста хімвійська, щоб «викурити звідти кротів».
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