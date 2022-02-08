Конгрес США розгляне законопроєкт "Про безпеку трансатлантичних комунікацій" в партнерстві з Україною

09:29 20 травень Київ, Україна

Палата представників Конгресу США розгляне двопартійний законопроєкт "Про безпеку трансатлантичних комунікацій", який має на увазі протидію глобальним викликам з боку Росії і Китаю в сфері телекомунікацій.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в США.

"Законопроєкт "Про безпеку трансатлантичних комунікацій" (Transatlantic Telecommunications Security Act) передбачає створення коаліції демократичних союзників і партнерів США серед країн Центральної та Східної Європи для протидії глобальним викликам, зокрема, з боку Росії і Китаю в сфері телекомунікацій", - випливає з повідомлення.

Відзначається, що документ також передбачає допомогу Україні, Молдові, Грузії, країнам Західних Балкан у посиленні телекомунікаційної інфраструктури та мереж транскордонних комунікацій.