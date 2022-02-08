Конгрес США розгляне законопроєкт "Про безпеку трансатлантичних комунікацій" в партнерстві з Україною
09:29 20 травень Київ, Україна
Палата представників Конгресу США розгляне двопартійний законопроєкт "Про безпеку трансатлантичних комунікацій", який має на увазі протидію глобальним викликам з боку Росії і Китаю в сфері телекомунікацій.
Про це повідомляє пресслужба Посольства України в США.
"Законопроєкт "Про безпеку трансатлантичних комунікацій" (Transatlantic Telecommunications Security Act) передбачає створення коаліції демократичних союзників і партнерів США серед країн Центральної та Східної Європи для протидії глобальним викликам, зокрема, з боку Росії і Китаю в сфері телекомунікацій", - випливає з повідомлення.
Відзначається, що документ також передбачає допомогу Україні, Молдові, Грузії, країнам Західних Балкан у посиленні телекомунікаційної інфраструктури та мереж транскордонних комунікацій.
"Законопроєкт внесений на розгляд співголовою Українського Конгресу (група підтримки України. - ред.) Марсі Каптур, а також членом Комітету у закордонних справах Палати представників Адамом Кінзінгером. Співавторами є 22 конгресмени", - уточнили в посольстві.
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