Наприкінці травня, можливо, відкриється Посольство США в Києві

16:34 02 травня Київ, Україна

Якщо дозволять умови, то американське посольство у Києві може відновити роботу наприкінці травня.





Американські дипломати залишили посольство у Києві майже за два тижні до 24 лютого, коли росія розпочала вторгнення в Україну.



Виконання частини функцій посольства було перенесено до Львова, а згодом – до Польщі. Заявила в понеділок Крістіна Квін, яка обіймає посаду повіреної у справах США в Україні.Американські дипломати залишили посольство у Києві майже за два тижні до 24 лютого, коли росія розпочала вторгнення в Україну.Виконання частини функцій посольства було перенесено до Львова, а згодом – до Польщі.

"Ми прислухаємося до думки фахівців з безпеки, і коли вони скажуть нам, що ми можемо повернутися, ми повернемося", - сказала на брифінгу Крістіна Квін.

Нагадаємо, що президент Джо Байден номінував Бріджет Брінк на посаду посла США в Україні. Нині вона є послом у Словаччині.



Декілька країн-членів Євросоюзу та НАТО повертають своїх дипломатів назад до Києва, зокрема, Австрія, Бельгія, Чехія, Франція, Італія, Словаччина та Словенія. Уряд Великобританії також оголосив, що незабаром знову відкриє британське посольство у Києві.