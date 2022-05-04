Наприкінці травня, можливо, відкриється Посольство США в Києві

Якщо дозволять умови, то американське посольство у Києві може відновити роботу наприкінці травня.
Заявила в понеділок Крістіна Квін, яка обіймає посаду повіреної у справах США в Україні.
Американські дипломати залишили посольство у Києві майже за два тижні до 24 лютого, коли росія розпочала вторгнення в Україну.
Виконання частини функцій посольства було перенесено до Львова, а згодом – до Польщі.
Американські дипломати залишили посольство у Києві майже за два тижні до 24 лютого, коли росія розпочала вторгнення в Україну.
Виконання частини функцій посольства було перенесено до Львова, а згодом – до Польщі.
Нагадаємо, що президент Джо Байден номінував Бріджет Брінк на посаду посла США в Україні. Нині вона є послом у Словаччині.
Декілька країн-членів Євросоюзу та НАТО повертають своїх дипломатів назад до Києва, зокрема, Австрія, Бельгія, Чехія, Франція, Італія, Словаччина та Словенія. Уряд Великобританії також оголосив, що незабаром знову відкриє британське посольство у Києві.
Декілька країн-членів Євросоюзу та НАТО повертають своїх дипломатів назад до Києва, зокрема, Австрія, Бельгія, Чехія, Франція, Італія, Словаччина та Словенія. Уряд Великобританії також оголосив, що незабаром знову відкриє британське посольство у Києві.
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