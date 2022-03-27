У колонії РФ побитий український політв'язень

12:56 02 листопада Київ, Україна

Уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денисова повідомила, що в російській виправній колонії українському політв'язню було завдано фізичної та психологічної шкоди.

"Повідомлення від рідних про нанесення тілесних ушкоджень українському політв'язню Олександру Шумкову викликало тривогу і занепокоєння за його життя. Обставини, при яких співробітник ФКУ ВК4 ФСВП РФ по Тверській області завдав фізичної та психологічної шкоди життю і здоров'ю Олександру - невідомі. Така поведінка працівників установи виконання покарань є нічим іншим, як катуванням та жорстоким поводженням з ув'язненими, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод", - зазначила чиновниця.

Вона звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити термінових заходів реагування, а саме: припинити тортури над громадянином України, провести ретельне розслідування обставин кричущого порушення прав на життя і особисту безпеку, а також забезпечити надання відповідної медичної допомоги.