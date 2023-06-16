До "коаліції винищувачів" для України увійшли вже 8 країн - ОП

11:36 02 червня Київ, Україна

В цей час до складу так званої "коаліції винищувачів" входять уже вісім країн. Можливо, їхня кількість буде збільшена.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.



За його словами, за підсумками поїздки президента Володимира Зеленського на саміт Європейської політичної спільноти в Молдові вдалося визначити контури коаліції винищувачів та зробити реальні кроки до прискорення підготовки пілотів та техніків для винищувачів четвертого покоління, "включаючи, але не обмежуючись F-16".

"Оформилася основа європейської частини коаліції за участю вже восьми країн (невдовзі буде більше): Великобританії, Нідерландів, Польщі, Данії, Швеції, Бельгії, Португалії та Франції. З президентом Франції навіть ухвалено окрему спільну заяву з цього приводу", - написав Жовква.

За його словами, досягнуті домовленості дозволяють розраховувати на конкретні рішення щодо обсягів та механізму підготовки пілотів, обслуговуючого персоналу, а також створення умов та відповідної інфраструктури для винищувачів вже на наступному засіданні у форматі Рамштайн.



Жовква додав, що до моменту отримання від партнерів сучасних винищувачів Україна повинна мати достатню кількість надійних засобів захисту від російських повітряних атак.