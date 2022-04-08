У КВУ побоюються, що карантин вихідного дня вплине на явку у другому турі місцевих виборів

13:28 11 листопада Київ, Україна

Олексій Кошель, голова Комітету виборців України, побоюється, що через введення карантину вихідного дня явка громадян на другий тур виборів може виявитися рекордно низькою.



"Існує дуже велика ймовірність того, що введення "карантину вихідного дня" може позначитися на ході голосування, зокрема, це може спричинити зниження або навіть обвал явки під час проведення виборів", - сказав він.



За словами голови КВУ, "надзвичайно важливо донести до виборців інформацію, що похід на виборчу дільницю мало чим відрізняється в плані безпеки від походу в супермаркет".



"Треба повідомити виборцям, що 15 листопада буде дотримано заходів безпеки - соціальна дистанція, масковий режим, температурний режим. І ми також закликаємо виборців взяти з собою авторучки, щоб зменшити кількість контакту", - пояснив Кошель.



Він вважає, що слід не допустити зменшення або обвалу явки на місцевих виборах.