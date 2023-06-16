У Китаї прокоментували візит спецпредставника уряду КНР до України

12:18 18 травня Київ, Україна

У Китаї оприлюднили подробиці візиту спеціального представника уряду КНР у справах Євразії Лі Хуея до України та зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими чиновниками.



Як повідомили у МЗС Китаю, Лі Хуей зустрівся з президентом України, а також зустрівся з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та керівниками Міністерства інфраструктури, Міненерго та Міністерства оборони.



"Панацеї для розв'язання кризи немає, всі сторони мають почати з себе, накопичити взаємну довіру, створити умови для припинення війни та мирних переговорів", - йдеться у заяві на сайті МЗС Китаю.



Там також зазначається, що на основі документа "Позиція Китаю щодо політичного вирішення української кризи" "Китай готовий сприяти міжнародному співтовариству для формування найбільшого спільного знаменника для вирішення української кризи та докладати власних зусиль, щоб зупинити війну, припинити вогонь і якнайшвидше відновити мир".



У МЗС країни також зазначили, що сторони погодилися, що нещодавня телефонна розмова між лідером Китаю Сі Цзіньпіном та президентом України Володимиром Зеленським визначила напрямок розвитку китайсько-українських відносин.



"Дві країни мають працювати разом, щоб продовжувати традицію взаємної поваги та щирості між двома сторонами та продовжувати розвивати взаємовигідну співпрацю між двома країнами", - заявили в китайському МЗС.