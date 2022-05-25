У Китаї закликали відкрити "зелені коридори" для експорту українського зерна

Китай закликав припинити війну в Україні та відкрити "зелені коридори" для експорту українського зерна.
Про це повідомляє CGTN.
Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час переговорів із колегою Анналеною Бербок із Німеччини висловився на підтримку створення "зеленого коридору" для експорту зернових з України.
Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час переговорів із колегою Анналеною Бербок із Німеччини висловився на підтримку створення "зеленого коридору" для експорту зернових з України.
Ван І стверджує, що Китай не може залишитися осторонь при вирішенні важливих проблем, які "викликають підвищену увагу у світової громадськості".
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