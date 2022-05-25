У Китаї закликали відкрити "зелені коридори" для експорту українського зерна

08:57 25 травня Киев, Украина

Китай закликав припинити війну в Україні та відкрити "зелені коридори" для експорту українського зерна.





Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час переговорів із колегою Анналеною Бербок із Німеччини висловився на підтримку створення "зеленого коридору" для експорту Про це повідомляє CGTN.Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час переговорів із колегою Анналеною Бербок із Німеччини висловився на підтримку створення "зеленого коридору" для експорту зернових з України.

"У ситуації, що склалася, міжнародне співтовариство має сприяти якнайшвидшому припиненню вогню, сприяти створенню "зеленого каналу" для експорту зернових з України", - заявив він.

Ван І стверджує, що Китай не може залишитися осторонь при вирішенні важливих проблем, які "викликають підвищену увагу у світової громадськості".