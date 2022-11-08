У Китаї скасували виступ Шарля Мішеля з критикою незаконної війни росії проти України

11:14 08 листопада Київ, Україна

Китай скасував відеозвернення президента Європейської ради на церемонії відкриття великої торгової виставки у Шанхаї. У своїй промові Шарль Мішель мав розкритикувати війну росії в Україні та закликати зменшити торговельну залежність від Китаю.

Про це пише Reuters із посиланням на трьох європейських дипломатів.



Заздалегідь записане відео Шарля Мішеля мало бути одним із кількох відео від світових лідерів та керівників міжнародних організацій, включаючи президента Китаю Сі Цзіньпіна. Дипломати за умов анонімності розповіли, що вони здивовані видаленням промови.

«Президента Мішеля запросили виступити на 5-му форумі CIIE у Шанхаї. Згідно з запитом китайської влади, ми дійсно надали попередньо записане повідомлення, яке зрештою не було показано. Ми надали його через звичайні дипломатичні канали», - розповів представник Мішеля Баренд Лейтс.

Ніхто з Міністерства закордонних справ Китаю чи співорганізаторів виставки, Міністерства торгівлі Китаю та міської влади Шанхаю не відповів на запит Reuters про коментарі, пише агентство.



Згідно з офіційним вебсайтом виставки, на церемонії виступали також керуючий директор Міжнародного валютного фонду, генеральний директор Світової організації торгівлі та президенти Індонезії, Шрі-Ланки та білорусі.



Про що йшлося у скасованій промові Мішеля

Згідно з уривками звернення, наданими європейськими дипломатами, у своїй промові президент Європейської ради жорстко розкритикував незаконну війну росії проти України і сказав, що Європа отримує з неї важливі уроки. За словами Мішеля, Європа була надмірно залежною від росії в викопному паливі, що призвело до торговельного дисбалансу.

«У Європі ми хочемо балансу в наших торговельних відносинах, щоб уникнути надмірної залежності, — сказали дипломати, знайомі з тим, що він мав сказати. — Це стосується наших торговельних відносин із Китаєм».

Мішель також закликав Китай зробити більше, щоби припинити кровопролиття в Україні.

«Китай відіграє певну роль у використанні свого впливу, щоб зупинити жорстоку війну росії… через ваше так зване «безмежне» партнерство з росією. Ви, Китай, можете допомогти покласти цьому край”, — сказав Мішель, маючи на увазі пакт, оголошений главами Китаю та росії, Сі та путіним, у Пекіні перед початком війни.

Очікується, що і Сі, і Мішель зустрінуться на саміті глав держав Групи двадцяти (G20) на Балі наступного вівторка та середи. Президент Європейської ради є одним із високопосадовців Європейського Союзу, чия роль охоплює представлення блоку на міжнародних самітах і двосторонніх самітах з іншими главами держав, пише Reuters.



З 2019 року ЄС офіційно розглядає Китай як партнера, економічного конкурента та системного суперника. Служба зовнішньої політики ЄС у жовтні наголосила, що тепер Пекін слід розглядати насамперед як конкурента, який просуває "альтернативне бачення світового порядку".