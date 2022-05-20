У Київській області завершили розмінування

17:21 20 травня Київ, Україна

Сапери розмінували усі звільнені території Кивеської області.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Повністю завершено розмінування Київської області. Відновлено електропостачання на 100% Київської області. Роботи тривали 45 днів замість запланованих 60. До відновлювальних робіт залучили понад 1 тисячу працівників із різних регіонів України. Харчування відновили понад 265 тисяч абонентів", - йдеться у повідомленні Офісу президента.

У Мотижині на Київщині планують відновити ліцей, який працював 50 років, до 1 вересня.



У Андріївці Макарівського району розпочали поточний ремонт покриття на дахах близько 50 будинків. Крім того, частково вже відновили зв'язок та інтернет, повністю запустили газо- та електропостачання.



Київська обласна військова адміністрація спільно з представниками центральних служб розробила дорожню карту щодо відновлення житла для людей у населених пунктах, де російські окупанти знищили забудову.