У Київській області завершили розмінування

Сапери розмінували усі звільнені території Кивеської області.
Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
У Мотижині на Київщині планують відновити ліцей, який працював 50 років, до 1 вересня.
У Андріївці Макарівського району розпочали поточний ремонт покриття на дахах близько 50 будинків. Крім того, частково вже відновили зв'язок та інтернет, повністю запустили газо- та електропостачання.
Київська обласна військова адміністрація спільно з представниками центральних служб розробила дорожню карту щодо відновлення житла для людей у населених пунктах, де російські окупанти знищили забудову.
У Андріївці Макарівського району розпочали поточний ремонт покриття на дахах близько 50 будинків. Крім того, частково вже відновили зв'язок та інтернет, повністю запустили газо- та електропостачання.
Київська обласна військова адміністрація спільно з представниками центральних служб розробила дорожню карту щодо відновлення житла для людей у населених пунктах, де російські окупанти знищили забудову.
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