На Київщині заборонили населенню відвідувати ліси

11:52 20 березня Київ, Україна

На Київщині заборонено відвідування лісів населенням. Як пішки, і на транспорті. Виняток – транзитні шляхи.





Відповідно до пункту 3 Указу Президента України від 24.02.2022 N 64 "Про запровадження військового стану в Україні", пункту 25 частини 2 статті 15



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

Відвідування лісів населенням та в'їзд до лісів Київської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки. Про це повідомляє Вишгородська районна державна адміністрація.Відповідно до пункту 3 Указу Президента України від 24.02.2022 N 64 "Про запровадження військового стану в Україні", пункту 25 частини 2 статті 15 Закону України "Про правовий режим військового стану" від 12.05.2015 N 389-VIII та з метою запобігання реальній загрозі виникнення пожеж у лісах та мінімізації їх наслідків та відповідно до п. 8 ст. 31 ст. 88 Лісового кодексу України, керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Правилами пожежної безпеки у лісах України.Відвідування лісів населенням та в'їзд до лісів Київської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки.

За винятком Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів військ ЗСУ, управління оперативних командувань, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та тих, хто використовується для лісогосподарської мети, у період воєнного стану.